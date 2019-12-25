Молодые колпинцы продолжают благоустраивать давно непосещаемые могилы известных жителей

Так, в рамках молодежного проекта ребята навели порядок и покрасили ограду у места захоронения рабочего Ижорского завода Дмитрия Захаровича Веселова.

В четверг, 15 июля, в рамках масштабного молодёжного проекта "Колпинский. Живые имена" молодые жители Колпино благоустроили место захоронения рабочего Ижорского завода Дмитрия Захаровича Веселова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Веселова избрали делегатом Колпинского Союза металлистов от сталепрокатного отдела Ижорского завода в 1917 году, через несколько месяцев он был избран председателем и членом центрального правления Союза металлистов в Петрограде. Через два года его направили на Нарвский фронт, где был тяжело ранен. Дмитрий Захарович скончался в 1920 году в лазарете Красного креста.

Проект стартовал год назад, его приурочили к 300-летию Колпино и Ижорских заводов. Волонтеры взяли шефство над 7 могилами, где захоронены 13 человек: ребята приводят в порядок захоронения известных жителей Колпино.

Ранее мы писали, что в сентябре в поселке Металлострой появится новый парк.

Фото: Вечернее Колпино / Вконтакте