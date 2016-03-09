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На Ординарной улице объединение "Гэнгъ" отчистило от нескольких слоев краски печь
Сегодня, 22:31
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Ординарной улице объединение "Гэнгъ" отчистило от нескольких слоев краски печь

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Участникам удалось вернуть первоначальный вид и монолитно-синий цвет печи. 

В субботу, 16 октября, появились фотографии, как участники объединения "Гэнгъ" очистили от краски печь на Ординарной улице, вернув ей изначальный вид. Об этом они рассказали в своем Instagram.

Работы начались еще в сентябре, уже тогда печь находилась под четырьмя слоями краски, утратила многие  изразцы и металлические элементы. По словам Кирилла Михайлова, члена объединения "Гэнгъ", это была одна из самых сложных работ. 

Участникам удалось вернуть первоначальный вид и монолитно-синий цвет печи. 

Ранее петербурженка продаёт старинную печь под разборку через сайт объявлений.

Фото: Instagram / mettlachtile

Теги: генгъ, ординарная улица, печь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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