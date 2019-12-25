Петербурженка продаёт старинную печь под разборку через сайт объявлений

Продавец просит за неё 300 тыс. рублей.

На интернет-сервисе "Авито" петербурженка продаёт старинную печь под разборку. Объявление опубликовано во вторник, 11 мая. Отмечается, что продавец просит за неё 300 тыс. рублей.

Продается старинная печь под разборку. Переезжаем в другое место,

- говорится в объявлении.

Известно, что печь продают по адресу Суворовский проспект, 15. Это бывший доходный дом Н.Д. Дегтярева, который был построен в 1901 году.

Своё недоумение в социальной сети ВКонтакте выразил активист, руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

Нелюди какие! Злость пробирает. Пользуются дырой в законе и продают старинную печь исторического дома перед переездом в другую квартиру,

- пишет Костров.

Активист намерен в ближайшее время отправить запрос в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Костров не уверен, что дом является культурным наследием. Однако он готов сделать всё возможное, чтобы печь осталась в доме.

Ранее мы писали, что петербуржцы два раза за год пытались продать детей на Avito.

Фото: скриншот сервиса "Авито"