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Петербурженка продаёт старинную печь под разборку через сайт объявлений
Сегодня, 19:07
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kraratau27

Петербурженка продаёт старинную печь под разборку через сайт объявлений

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Продавец просит за неё 300 тыс. рублей. 

На интернет-сервисе "Авито" петербурженка продаёт старинную печь под разборку. Объявление опубликовано во вторник, 11 мая. Отмечается, что продавец просит за неё 300 тыс. рублей. 

Продается старинная печь под разборку. Переезжаем в другое место,
- говорится в объявлении. 

Известно, что печь продают по адресу Суворовский проспект, 15. Это бывший доходный дом Н.Д. Дегтярева, который был построен в 1901 году.

Своё недоумение в социальной сети ВКонтакте выразил активист, руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. 

Нелюди какие! Злость пробирает. Пользуются дырой в законе и продают старинную печь исторического дома перед переездом в другую квартиру,
- пишет Костров. 

Активист намерен в ближайшее время отправить запрос в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Костров не уверен, что дом является культурным наследием. Однако он готов сделать всё возможное, чтобы печь осталась в доме. 

Ранее мы писали, что петербуржцы два раза за год пытались продать детей на Avito. 

Фото: скриншот сервиса "Авито"

Теги: авито, объявление, печь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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