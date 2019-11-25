В Горелово покупательница вынесла продукты мимо кассы

Женщина не заплатила за товар, пронеся его в одежде.

В Красносельском районе Петербурге неизвестная злоумышленница похитила из продуктового магазина товар.Об этом сообщили в социальных сетях, приложив к посту видеозапись преступления. На кадрах зафиксировано, как местная жительница вынесла мимо кассы и продавца продукты. Инцидент произошел на территории торгового центра "Альфа", в магазине "Магнит" в Горелово.

Руководство заведения отметило, что девушка выглядела с виду прилично. Сейчас они настоятельно просят нарушительницу заплатить за покупки. Если в ближайшее время этого не произойдет, то они будут вынуждены обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Горелово таксист-мигрант ограбил и изнасиловал женщину-инвалида.

Фото: Вконтакте/Горелово

