В Горелово перекроют проезд на двух улицах

Ограничения вводятся в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей.

В Красносельском районе на двух улицах ограничат проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 15 апреля по 29 июля закрывается движение транспорта в поселке Горелово. Будет ограничен проезд по улице Кирова от Аннинского шоссе до тупика, по Речному переулку от Красносельского шоссе до улицы Кирова.

Кроме того, в Горелово закроют движение по Авиационной улице. Речь идет об участке от Московской улицы до Дачной улицы. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 30 июня.

Объезд: Аннинское шоссе, Социалистическая улица, Красносельское шоссе. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе с 15 апреля ограничат проезд по четырем дорогам.

Фото: Piter.tv