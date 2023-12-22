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В Горелово перекроют проезд на двух улицах
Сегодня, 12:49
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В Горелово перекроют проезд на двух улицах

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Ограничения вводятся в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей.

В Красносельском районе на двух улицах ограничат проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 15 апреля по 29 июля закрывается движение транспорта в поселке Горелово. Будет ограничен проезд по улице Кирова от Аннинского шоссе до тупика, по Речному переулку от Красносельского шоссе до улицы Кирова.

Кроме того, в Горелово закроют движение по Авиационной улице. Речь идет об участке от Московской улицы до Дачной улицы. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 30 июня.

Объезд: Аннинское шоссе, Социалистическая улица, Красносельское шоссе.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе с 15 апреля ограничат проезд по четырем дорогам.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, горелово, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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