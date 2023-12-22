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В Горелово закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Коммунаров и Полевой улицы
Сегодня, 11:02
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В Горелово закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Коммунаров и Полевой улицы

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В Красносельском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

В Горелово закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Коммунаров и Полевой улицы. Ограничения связаны с работами  по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

С 19 по 21 апреля водителям придется объезжать этот участок дороги. В инспекции рекомендуют автомобилистам планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Объезд: Колобановская улица, Советская улица, Аннинское шоссе.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили быть внимательными на дороге и  следить за  установленными информационными щитами со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, горелово, дороги, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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