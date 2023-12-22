В Красносельском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

В Горелово закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Коммунаров и Полевой улицы. Ограничения связаны с работами по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 19 по 21 апреля водителям придется объезжать этот участок дороги. В инспекции рекомендуют автомобилистам планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Объезд: Колобановская улица, Советская улица, Аннинское шоссе. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили быть внимательными на дороге и следить за установленными информационными щитами со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова.

Фото: Piter.tv