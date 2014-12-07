В петербургских МФЦ начали оформлять электронный дубликат удостоверения многодетных семей

С 7 апреля в многофункциональных центрах (МФЦ) Санкт-Петербурга "Мои документы" доступна новая услуга для многодетных родителей. Теперь они могут получить электронный дубликат удостоверения многодетной семьи в виде цифрового кода в мессенджере MAX, сообщает пресс-служба Смольного.

Обратиться за электронным удостоверением могут семьи, уже имеющие бумажное удостоверение многодетной семьи, а также семьи, оформляющие документ впервые. Сотрудники МФЦ помогут заполнить заявление на бумажное удостоверение и проконсультируют по настройке цифрового ID в мессенджере MAX.

Петербург одним из первых выполнил Указ Президента РФ № 63, утвердивший единый статус многодетной семьи. В 2024 году город был в числе лидеров по реализации нацпроекта "Семья".

В 2025 году меры поддержки были расширены: во всех районах заработали бесплатные пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых, расширены услуги социальной няни, появились комнаты матери и ребёнка в учреждениях профессионального образования, многодетные семьи получают 50% компенсацию на обучение детей в городских вузах и колледжах.

Напомним, многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленных или находящихся под опекой). Статус многодетной семьи дает право на различные льготы и пособия, которые действуют до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет, если он учится очно).

Условия для оформления удостоверения:

Дети и один или оба родителя должны быть гражданами РФ.

Дети и один из родителей должны иметь постоянную регистрацию в Петербурге.

У второго родителя допускается регистрация в другом регионе РФ.

МФЦ Санкт-Петербурга активно внедряют цифровые сервисы, делая государственные услуги более доступными. Сегодня центры "Мои документы" предоставляют 372 услуги, охватывающие социальную сферу и вопросы цифровизации.

Полный перечень мер поддержки многодетных семей доступен по ссылке.

