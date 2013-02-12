Венгрии нужны гарантии, что блокада "Дружбы" не повторится, заявил Орбан

Премьер-министр Виктор Орбан рассказал об ожиданиях от украинских властей.

Будапешту нужно не только восстановление поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", но также и гарантии со стороны киевского режима о том, что подобная блокада не повторится в будущем. Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал в комментарии западным журналистам по результатам проведенного 19 марта саммита ЕС в Брюсселе. Иностранный политик указал прессе, что на мероприятии от коллег из регионального сообщества не услышал аргументов, на которые у него не нашлось бы более весомых ответов.

Речь не только о том, что к нам должна поступать нефть, нам надо также получить гарантии, что такого не произойдет снова. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

