Управление по защите суверенитета Венгрии представило информацию о кампании ЕК против России в Венгрии.

Иностранные специальные службы и подконтрольные им СМИ осуществляют на территории Венгрии дезинформационную кампанию и пытаются сформировать у граждан европейской страны со столицей в Будапеште впечатление о том, что российское руководство стремится повлиять на предстоящие 12 апреля парламентские выборы. Соответствующими данными поделилось с общественностью Управление по защите суверенитета Венгрии. Речь идет о национальном ведомстве, которое было создано в декабре 2023 года согласно закону о запрете зарубежного финансирования политических партий. Текст документа процитировали журналисты из новостного агентства MTI.

Целью этой операции является формирование в общественном дискурсе страны нарратива о том, что венгерское правительство и избирательный процесс оказались под влиянием России. сообщение от Управления по защите суверенитета Венгрии

По данным Управления по защите суверенитета Венгрии, "кампания осуществляется финансируемой из-за рубежа сетью, состоящей из сотрудников СМИ, инфлюенсеров и политиков". В ней участвует международный медиаконсорциум в составе нескольких интернет-изданий, в том числе таких, которые были признаны в России иноагентами, а также ряд неправительственных организаций. Управление по защите суверенитета Венгрии уверено, что вовлеченные в эту деятельность СМИ остаются участниками разведывательных операций, проводимых на континенте. ПРи этом издания финансируются в значительной степени Европейской комиссией. До конца 2025 года ЕК распределила на эти нужды порядка 33 миллионов еврою Речь идет о статье расходов на борьбу "с дезинформацией и проверке фактов".

На эти средства были организованы кампании по дискредитации политических оппонентов. сообщение от Управления по защите суверенитета Венгрии

Иностранные эксперты добавили, что некоторые НПО, участвующие в этой деятельности, до сих пор поддерживают тесные связи с правительственными, военными и разведывательными кругами в вашингтонской администрации и Великобритании. Власти из Будапешта считают, что эти организации используются западными структурами как политическое оружие, влияющиее на демократический процесс внутри европейской страны, позицию местных избирателей и принятие решений.

