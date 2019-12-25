В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию

Последние выплаты компенсаций будут в ноябре и декабре 2025-го.

В Молдавии отменят компенсации гражданам за дорогую электроэнергию. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Александр Мунтяну.

Глава правительства республики прокомментировал решение министерства труда и соцзащиты прекратить выплаты за высокий тариф на электроэнергию. По его словам, власти Молдавии перестали получать финансирование от Евросоюза на эти цели. Компенсации выплачивали жителям страны с ноября 2022 года, когда тарифы на электроресурсы выросли на фоне кризиса. Последние выплаты компенсаций будут в ноябре и декабре 2025-го.

Изначально было ясно, что эта помощь не может длиться бесконечно. Нам прямо сказали об этом. Александр Мунтяну, премьер-министр Молдавии

Ранее мы сообщали, что Молдавия присоединилась к единой зоне платежей в евро.

Фото: pxhere.com