Молдавия присоединилась к единой зоне платежей в евро. Об этом сообщила президент Нацбанка Анка Драгу. Ее обращение опубликовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 6 октября Молдавия стала операционной частью Единого пространства платежей в евро. Драгу отметила, что этот шаг подтверждает европейский путь страны. Статус участника пространства получили восемь молдавских банков.

Напомним, в январе 2024 года Молдавия инициировала процесс присоединения к единой зоне платежей в Евро. В марте этого года Европейский платежный совет одобрил включение Молдавии в свою географическую зону.

Фото: pxhere.com