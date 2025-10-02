Песков выразил сожаление из-за позиции Молдавии по войскам РФ в Приднестровье

По его словам, Москва намерена придерживаться курса о налаживании отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление из-за позиции Молдавии по российским войскам в Приднестровье. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали слова президента Молдавии Майи Санду, которая рассказала о намерении реинтеграции Приднестровья, но при условии, что регион должна покинуть российская армия. Песков выразил сожаление по поводу такой позиции Кишинева.

Мы бы хотели, чтобы мы придерживались курса о налаживании отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков раскритиковал планы ЕС по российским активам.

Видео: Telegram / СМОТРИ