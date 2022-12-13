SHAMAN снял новый видеоклип на песню "Мы" с первого дубля на Красной площади

Артист записал альтернативную версию композиции.

Российский исполнитель SHAMAN представил новую версию композиции "Мы", оригинал которой появился в социальных сетях еще в начале весны. Исполнитель тогда пел в сопровождении детского хора. Теперь же видеоряд показывает кадры с Красной площади, а солирует сам артист. В кадр кроме самого SHAMANа попадают Исторический музей, Кремлевские стены, Собор Василия Блаженного. Ярослав Дронов подчеркнул, что этим роликом хотел донести до слушателей смысл своей работы.

Мы, наши предки и потомки — это сила, тысячу лет объединяющая страну. Такую же вечную, как и её главные символы. Мы и есть Россия — все те, кто говорит и думает по-русски, кто здесь живёт и кто считает нашу землю своей родиной. SHAMAN, певец

SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором.

Фото и видео: SHAMAN