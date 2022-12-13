SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором

В клипе снялся награжденный медалью "За доблесть и отвагу" школьник Федор Симоненко.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил клип на трек "Мы". Ролик вышел на YouTube-канале исполнителя.

В клипе снялся школьник Федор Симоненко из Брянской области, награжденный медалью "За доблесть и отвагу" за спасение двух девочек после атаки украинских диверсантов. Песня музыканта посвящена силе и чести русского народа, родине и новом поколении. Также в клипе участвовали юные спортсмены, ученые и герои.

Ранее Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским.

Видео: YouTube / SHAMAN