Певец выступил в минувшие выходные в столице Узбекистана.

Певец Валерий Меладзе удивился, когда его назвали "российским гостем" на выступлении в Ташкенте. Об этом сообщает Telegram-канал "НЕОПРА,БЛИН".

В минувшие выходные Меладзе выступал в столице Узбекистана. Ведущая мероприятия назвала певца "специальным российским гостем". Его реакция попала на видео одного из людей, который снимал выступление. Также сообщается, что на мероприятиии выступал ведущий Иван Ургант.

Ранее мы сообщали, что гимн России в исполнении Путина и SHAMAN возглавил тренды YouTube.

Видео: Telegram / НЕОПРА,БЛИН