Борис Корчевников объяснил, что заплакал в прямом эфире из-за мыслей об участниках СВО

Он подверг критике всех, кто покидает страну.

Телеведущий Борис Корчевников объяснил свою реакцию в эфире канала "Соловьев Live", комментируя ситуацию вокруг частичной мобилизации и уезжающими россиянами. Об этом он сообщил в интервью "Газете.Ru".

Корчевников в прямом эфире подверг критике всех, кто покидает страну. Он назвал их "тленом" и "мусором", а также добавил, что с уклонистами "расправится" Бог. Телеведущий отметил, что плакал во время эфира не из-за уехавших, а из-за тех, кто участвует в спецоперации на Украине.

Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, – невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше. Борис Корчевников, телеведущий

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Видео: Соловьев Live