Шойгу: срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.
По его словам, весенняя призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Он подчеркнул, что большинство из призывников получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях перед тем, как отправится к местам службы
К участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Шойгу заявил, что Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт".
Видео: Минобороны России
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