Шойгу: срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации

По его словам, призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством.

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в спецоперации. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.

По его словам, весенняя призывная кампания проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Он подчеркнул, что большинство из призывников получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях перед тем, как отправится к местам службы

К участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт".

Видео: Минобороны России