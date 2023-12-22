Черноморский флот получит три корабля проекта "Каракурт", заявил Шойгу

Сергей Шойгу рассказал о работе на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького

Черноморский флот страны получит в этом году в общей сложности три корабля проекта "Каракурт", которые являются носителями высокоточного оружия. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Сергей Шойгу, выступая перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Для повышения боевого потенциала ВМФ продолжаем оснащать его кораблями. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Генерал армии заметил, что отечественное предприятие Зеленодольский завод имени А.М. Горького ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находитсся строительство пятого из кораблей серии - "Виктор Великий". Этот объект предназначен для использования силами Черноморского флота России.

Шойгу вручил медали "Золотая звезда" военнослужащим участникам СВО.

Фото и видео: Минобороны России