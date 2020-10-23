Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале "Уэнсдей" Тима Бертона

Роль ее дочери на экране воплотит Дженна Ортега.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в новом сериале Тима Бертона "Уэнсдей". Об этом сообщает издание Collider.

Комедийное шоу будет состоять из восьми серий. Сюжет расскажет о взрослении Уэнсдей Аддамс. Девочка пытается овладеть своими новыми экстрасенсорными способностями, чтобы помешать убийце, терроризирующему целый город, и разгадать тайну родителей.

В разные годы Уэнсдей играли такие актрисы, как Лиза Лоринг, Кристина Риччи и Николь Фьюгере. В сериале Тима Бертона эта роль досталась Дженне Ортеге. Ее отца, супруга Мортиши, сыграет Луис Гусман.

Дата выхода сериала пока неизвестна.

Ранее стало известно, кто сыграет Вронского в первом российском сериале для Netflix.

Фото: Instagram / catherinezetajones