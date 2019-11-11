Тим Бертон планирует выпустить сериал "Семейка Аддамс"

Действие сериала развернется в наше время, центральным персонажем станет Уэнзди Аддамс.

Американский кинорежиссер Тим Бертон собирается снять многосерийный игровой ремейк "Семейки Аддамс". Об этом пишет издание Deadline.

В настоящий момент он ведет переговоры с MGM TV. Бертон хочет не только продюсировать проект, но и самостоятельно поставить все эпизоды. По предварительной информации, действие сериала развернется в наше время. Центральным персонажем станет Уэнзди Аддамс. Именно ее глазами будет показан 2020 год.

Сценарий напишут Альфред Гоф и Майлс Миллар. Главным претендентом на покупку проекта считается Netflix.

"Семейка Аддамс" – это серия комиксов Чарльза Аддамса, которая публиковалась в журнале The New Yorker. В 1960 году на основе комиксов был снят комедийный сериал, в 1990-е вышли два фильма. В 2019 году состоялась премьера полнометражного мультфильма "Семейка Аддамс". В октябре следующего года выйдет вторая часть.

Ранее мы писали, что Netflix посмертно выдвинет на "Оскар" Чедвика Боузмана.

Фото: Instagram / timburton