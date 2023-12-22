Дженна Ортега вызывает демона в трейлере "Битлджуса 2"

Фильм будет показан на больших экранах с 6 сентября.

Компания Warner Bros. опубликовала в социальных сетях трейлер комедийного ужастика "Битлджус Битлджус" от режиссера Тима Бертона - автора оригинальной ленты. Сиквел 1988 года выйдет на экраны 6 сентября. По сюжету картины телеведущая Лидия Диц занимается расследованиями паранормальных явлений, а также пытается наладить отношения с семьей после смерти отца. Для того, чтобы спасти свою дочь Астрид, героине приходится заключить невыгодную сделку с призраком-биоэкзорцистом. Роль Битлджуса снова досталась Майклу Китону. К своей роли вернулась и исполнительница роли Лидии — актриса Вайнона Райдер. Дополнительно в проекте приняла участие Кэтрин О"Хара, которая исполнила Делию Диц. В актерском составе указаны Джастин Теру ("Маньяк", "Внутренняя империя"), Моника Беллуччи ("Малена", "Необратимость"), Артур Конти ("Дом дракона"), Дженна Ортега ("Уэнсдэй", "Крик-6") и Уиллем Дефо ("Бедные-несчастные", "Ван Гог. На пороге вечности"). Сценарий ленты написали Альфред Гоф и Майлс Миллар ("Уэнсдэй").

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Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures