Вышел трейлер комедии "Кореша" с Никитой Кологривым

Релиз фильма намечен на 18 июля.

Российская кинокомпания "НМГ Кинопрокат" выпустила в социальных сетях трейлер фильма "Кореша" с Никитой Кологривым в главной роли. История расскажет о двух друзьях Максе и Гусе, которые попадают в серию комичных ситуаций после того, как Макс угоняет коллекционный автомобиль "Кадиллак" у местного бизнесмена Германа Эдуардовича. В результате Гусь пытается помочь своему другу. Для этого ему приходится стать заложником, а затем, вынужденно разгребать бесхозные гаражи, на месте которых предприниматель планирует построить лучший в Пензе отель.

В актерском составе также заявлены Владимир Карпук ("Шифр") Георгий Дронов ("Сибирский цирюльник"), Микита Воронов (Happy End), Настасья Самбурская ("Беспринципные"), Глеб Калюжный ("Трудные подростки"), Марат Башаров ("Движение вверх") и другие актеры. Режиссером проекта выступил Денис Павлов ("Макс и Гусь").Данная лента является приквелом к телевизионному сериалу "Макс и Гусь", который расширяет вселенную шоу "Зёма 3". Официальная премьера "Корешей" запланирована на 18 июля.

В 2025 году выйдет полнометражный фильм, продолжающий сериал "Король и Шут".

Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат