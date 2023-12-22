В 2025 году выйдет полнометражный фильм, продолжающий сериал "Король и Шут"

Режиссером фильма станет Рустам Мосафир.

Создатели сериала о группе "Король и Шут" планируют к 2025 году выпустить его полнометражный фильм-продолжение. Об этом 23 мая пишет spb.aif.ru.

Кинокомпания "Лунапарк" презентовала проект на очной защите национальных фильмов накануне. Стало известно, что в кинокартину "Король и Шут. Как в старой сказке" из актерского состава сериала вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков. Главным антагонистом станет Некромант. В дрим-касте на его роль претендуют Юрий Борисов, Никита Кологривый и Даниил Воробьев.

Режиссером фильма станет Рустам Мосафир. Основное действие развернется в сказочном мире, и это будет "органичное сочетание с мюзиклом и песнями "Короля и Шута". Производственный бюджет составит 400 млн рублей, в прокате намерены собрать до 1 млрд рублей.

Снимут картину в Петербурге и Териберке Мурманской области с августа по ноябрь 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Netflix представил трейлер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули".

Фото: YouTub / Король и Шут