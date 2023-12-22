Мировая премьера состоится 3 июля.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули". Режиссером картины выступил Марк Моллой.

Фильм является продолжением комедийной франшизы о детективе полиции Детройта Акселя Фоули. Спустя много лет герой прибывает в Калифорнию, где встречается со старыми знакомыми и новым напарником. Вместе они должны раскрыть новый большой заговор, угрожающий в том числе дочери полицейского.

В главных ролях сыграли Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Кевин Бейкон и другие. Мировая премьера состоится 3 июля.

Ранее HBO представил трейлер фильма "Великая Лиллиан Холл".

Видео: YouTube / Netflix