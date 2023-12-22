Мировая премьера состоится 31 мая.

Стриминговый сервис HBO представил трейлер фильма "Великая Лиллиан Холл". Режиссером картины выступил Майкл Кристофер.

Сюжет рассказывает историю театральной примы Лиллиан Холл, которая за всю карьеру не пропустила ни одного спектакля. Во время репетиции новой роли она испытывает сложности, а позже узнает. что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Но героиня не собирается покидать сцену.

В главных ролях сыграли Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Пирс Броснан, Лили Рэйб и другие. Мировая премьера состоится 31 мая.

Ранее Apple представила трейлер мини-сериала "Презумпция невиновности".

Видео: YouTube / HBO