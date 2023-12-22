Apple представила трейлер мини-сериала "Презумпция невиновности"

Мировая премьера состоится 12 июня.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер мини-сериала "Презумпция невиновности". Режиссерами проекта выступили Грег Яйтанс и Анне Севитски.

Сюжет основан на одноименном бестселлере Скотта Туроу. В центре истории оказывается женатый прокурор из Чикаго Расти Савич. Герой вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

В главных ролях сыграли Джейк Джилленхол, Тейт Берчмор, Питер Сарсгаард и другие. Мировая премьера состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Папа" с Робертом Де Ниро.

Видео: YouTube / Apple TV