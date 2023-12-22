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Вышел дублированный трейлер фильма "Папа" с Робертом Де Ниро

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Премьера в России состоится 13 июня.

Кинокомпания "Атмосфера кино" представила дублированный трейлер фильма "Папа". Режиссером картины выступил Тони Голдуин.

Сюжет разворачивается вокруг стендап-комика Макса, который хочет стать хорошим отцом для своего 11-летнего сына, страдающего аутизмом. После того, как сына в очередной раз исключают из школы, герой решает взять его в путешествие через всю страну.

В главных ролях сыграли Бобби Кааннавале, Роберт Де Ниро, Вера Фамингаа, Бупи Голдберг, Рэйн Уилсон и другие. Премьера в России состоится 13 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Собиратель душ" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, папа, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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