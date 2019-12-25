Netflix посмертно выдвинет на "Оскар" Чедвика Боузмана

Актер умер в возрасте 43 лет от рака.

Компания Netflix посмертно выдвинет звезду "Черной пантеры", актера Чедвика Боузмана на премию "Оскар". Его номинируют в категории "Лучшая мужская роль" в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Об этом пишет издание Variety.

Сюжет фильма основан на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона. История рассказывает о певице американского блюза Ма Рейни (Виола Дэвис). Ее карьера оказалась под угрозой, когда ее менеджеры захотели забрать права на всю ею музыку. Помочь Ма вызвался трубач Ливи (Чедвик Боузман), влюбившийся в подругу певицы и желающий занять свою нишу в музыкальной индустрии Америки.

Netflix также хочет выдвинуть Виолу Дэвис на "Оскар" как лучшую актрису. Остальные участники проекта – Глинна Турмана, Колмана Доминго, Майкла Поттса и Тейлор Пейдж – могут получить награду за роль второго плана. Пока в истории "Оскара" только у одного фильма было более двух чернокожих номинантов ("Цветы лиловые полей", 1985 год).

Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 43 года. Причиной смерти стал рак толстой кишки. Стоит отметить, что посмертными лауреатами премии становились только два актера – Питер Финч и Хит Леджер.

Ранее мы писали, что в сети появился первый трейлер фильма "Манк" с Гари Олдманом.

Фото: Instagram / chadwickboseman