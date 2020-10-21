В среду, 21 октября, стало известно о том, что в сети появился первый трейлер фильма "Манк" с Гари Олдманом. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
В сюжете история знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Хермана Манкевича. В фильме расскажут, как он писал сценарий к культовому фильму "Гражданин Кейн". Главную роль в проекте исполнил Гари Олдман. Также в киноленте появятся Аманда Сайфред, Лили Коллинз и Том Пелфри.
Режиссером проекта выступил Дэвид Финчер. Отмечается, что он разрабатывал картину около 20 лет. Сценарий к "Манку" написал отец режиссера — Джек Финчер.
Премьера киноленты анонсирована на 4 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедийного триллера "Бортпроводница" с Кейли Куоко.
Видео:Netflix/YT
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