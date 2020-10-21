Вышел трейлер комедийного триллера "Бортпроводница" с Кейли Куоко

Премьера проекта состоится 26 ноября.

В среду, 21 октября, стало известно, что в сети появился трейлер комедийного триллера "Бортпроводница". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

В сюжете история про бортпроводницу самолёта, которая оказывается вовлечена в неожиданную интрижку с одним из пассажиров. И всё бы хорошо, но на утро героиня понимает, что её спутник погиб, а сама она не помнит произошедшего. Главную роль в фильме исполнила актриса Кейли Куоко, которая ранее играла в "Теории большого взрыва".

Премьера проекта состоится 26 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix купил права на показ российского сериала "Эпидемия" за $1,5 млн.

Видео:HBO Max/YT