Netflix купил права на показ российского сериала "Эпидемия" за $1,5 млн

Успех "Эпидемии", а также других российских сериалов обуславливается сразу несколькими факторами.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что Netflix купил права на показ российского сериала "Эпидемия". Об этом сообщает "ТАСС".

Эксперты заявили, что успех сериала "Эпидемия" обусловлен сразу несколькими факторами. Среди них: популяризация сериалов по всему миру и повышение вообще качества отечественных сериалов.

Заместитель главного редактора портала об онлайн-сериалах The Digital Reporter и кинокритик "Кино-театр.ру" Мария Токмашева отметила, что зарубежные платформы давно демонстрировали интерес к историческим российским сериалам. Однако толчок в этом вопросе произошел на фоне пандемии, когда большая часть проектов ушла в онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия".

Видео:YouTube / PREMIER