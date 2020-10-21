Netflix купил права на показ российского сериала "Эпидемия" за $1,5 млн

В среду, 21 октября, стало известно о том, что Netflix купил права на показ российского сериала "Эпидемия". Об этом сообщает "ТАСС".
Эксперты заявили, что успех сериала "Эпидемия" обусловлен сразу несколькими факторами. Среди них: популяризация сериалов по всему миру и повышение вообще качества отечественных сериалов.
Заместитель главного редактора портала об онлайн-сериалах The Digital Reporter и кинокритик "Кино-театр.ру" Мария Токмашева отметила, что зарубежные платформы давно демонстрировали интерес к историческим российским сериалам. Однако толчок в этом вопросе произошел на фоне пандемии, когда большая часть проектов ушла в онлайн.
Ранее мы сообщали о том, что Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия".
Видео:YouTube / PREMIER
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