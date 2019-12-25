Оглашен приговор рецидивисту, который трижды обокрал магазин на Гражданском проспекте

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменили ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года фигурант обокрал магазин бытовой техники и электроники на Гражданском проспекте. Он похитил музыкальную колонку. После подсудимый дважды повторил преступление, забрав беспроводную мышь и электрическую зубную щетку. Общий ущерб превысил 15 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: рецидивист получил почти 2 года колонии за кражу телефона в кафе на Петроградской стороне.

