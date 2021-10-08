Рецидивист получил почти 2 года колонии за кражу телефона в кафе на Петроградской стороне

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).
Как рассказали в надзорном ведомстве, в декабре прошлого года потерпевший уснул в кафе на Каменноостровском проспекте, оставив рядом с собой телефон. В этот момент фигурант похитил устройство и скрылся. Смартфон был продан подсудимым.
Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
