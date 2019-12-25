ТНТ и петербургский бренд представили свечу по мотивам фильма "Королёк моей любви"
Сегодня, 16:35
nastya960

ТНТ и петербургский бренд представили свечу по мотивам фильма "Королёк моей любви"

Телеканал ТНТ и петербургский бренд свечей представил лимитированную свечу, созданную специально к выходу фильма "Королёк моей любви". Она выполнена в форме спелой хурмы — того самого фрукта, который дал имя вымышленному городу, где разворачивается сюжет картины.

Напомним, фильм "Королёк моей любви" рассказывает о двух братьях — благородном полицейском Рамаше и алчном бандите Шамаре, — разлучённых в детстве и оказавшихся по разные стороны закона. Их противостояние приводит к расследованию, в центре которого оказывается давний пожар, унёсший жизни их родителей.

Выход картины в широкий прокат состоится 1 апреля.

Фото: предоставлено ТНТ

