Юрист рассказал о влиянии майских праздников на зарплату

Май 2026 года принесёт россиянам не только праздничные дни и длинные выходные, но и особенности в расчёте заработной платы. Как объясняет руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин, оклад сотрудников на пятидневке останется неизменным, однако аванс за первую половину месяца будет меньше обычного из-за меньшего количества рабочих дней.

В мае 2026 года на пятидневной рабочей неделе будет всего 19 рабочих дней. Аванс рассчитывается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая, что составит 9 дней, а вторая часть зарплаты — за оставшиеся 10 дней с 16 по 31 мая. В результате первая выплата будет меньше, но итоговая сумма за месяц останется прежней.

Пример расчёта:

Оклад: 57 000 ₽

Стоимость одного рабочего дня: 57 000 ÷ 19 = 3 000 ₽

Аванс (9 дней): 9 × 3 000 = 27 000 ₽ (до вычета налога)

Вторая часть (10 дней): 10 × 3 000 = 30 000 ₽ (до вычета налога)

С учётом НДФЛ (13%):

Аванс на руки: 27 000 − 13% = 23 490 ₽

Вторая часть на руки: 30 000 − 13% = 26 100 ₽

Итого за май: 49 590 ₽

Таким образом, итоговая сумма за месяц не изменится. Однако если сотрудник работает по часовой или сдельной оплате, его доход в мае может оказаться ниже привычного из-за меньшего количества рабочих часов.

Важно помнить, что работа в праздничные дни или выходные должна оплачиваться в двойном размере.

