Мигрант напал с ножом на соотечественницу в Приморском районе
Сегодня, 10:24
Мигрант напал с ножом на соотечественницу в Приморском районе

Полиция Приморского района задержала мигранта, напавшего с ножом на соотечественницу на Байконурской улице. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 21 апреля. 

Приезжую 39 лет госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением груди, ее состояние оценили как тяжелое. В тот же день по подозрению в нападении поймали 21-летнего нелегала из Таджикистана, он проживал в техническом помещении. С места происшествия изъяли нож. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, по факту случившегося организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, напавшего на соседа с ножом из-за шума. 

Фото: Piter.TV 

