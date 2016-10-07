Мошенники атакуют парковки Петербурга поддельными QR кодами
Сегодня, 21:50
Мошенники атакуют парковки Петербурга поддельными QR кодами

В ГЦУП напомнили, что оплата парковки через QR-коды в городе не предусмотрена.

В Петербурге зафиксированы случаи размещения поддельных QR-кодов для оплаты парковки. Об этом сообщила пресс-служба "Городского центра управления парковками". Злоумышленники наклеивают фейковые коды поверх оригинальных. При сканировании такие наклейки могут направлять пользователей на фишинговые сайты, созданные для кражи личных данных.

В ГЦУП напомнили, что оплата парковки в Петербурге посредством сканирования QR-кодов не предусмотрена. Коды центра ведут на официальный сайт организации, где представлены правила парковки и доступные способы оплаты. В ведомстве сообщили о проведении проверки QR-кодов и заверили, что злоумышленники не останутся безнаказанными — их действия фиксируются камерами наблюдения.

