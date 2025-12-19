Льготную ипотеку призвали распространить на молодых ученых-медиков

Игорь Антропенко объяснил, как можно помочь специалистам и сфере здравоохранения одновременно.

Российские молодые ученые в сфере здравоохранения должны получить от федеральных властей право на льготную ипотеку. Это нововведение позволит стране предотвратить отток специалистов за границу. Соответствующее мнение в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Игорь Антропенко. Парламентарий из нижней палаты парламента уточнил, что следкет поддержать специалистов, занимающихся медицинскими разработками. Они должны получить жилье, что станет дополнительной мотивацией остаться в работать в России, создать семью. А сфера здравоохранения при этом получит новые разработки, что позволит улучшить качество услуг для населения. Депутат уточнил, что в 2025 году правительством были приняты важные законодательные поправки для кадрового обеспечения системы здравоохранения. В частности, речь идет о целевом наборе студентов в медицинские вузы и о наставничестве, которое продлится до трех лет.

При этом очень важно, исходя из специализации будущего врача, все же определить более конкретные сроки. Возможно, для терапевтов можно и сократить этот трехлетний срок, но, например, для хирургов он является оптимальным. Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

В настоящее время на территории страны действуют отдельные льготные ипотечные программы. на таких условиях граждане могут получить семейную, IT, сельскую, Дальневосточную и военную ипотеки. Дополнительно сниженная процентная ставка доступна на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, а также Белгородской областей.

