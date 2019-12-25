Продюсер шоу "Маска" раскрыла детали третьего сезона

На данный момент создатели проекта начинают работу над новыми костюмами.

2 мая на телеканале НТВ показали финальный выпуск второго сезона шоу "Маска". В этот раз победителем проекта стал 25-летний певец Jony, который скрывался в костюме Крокодила. Несмотря на то, что программа вернется на экраны лишь в феврале 2022 года, создатели "Маски" уже начали подготовку к третьему сезону. В беседе с изданием "СтарХит" генеральный продюсер и партнер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева раскрыла детали нового сезона.

Пока неизвестно, кто займет кресла жюри в третьем сезоне "Маски". Сумачева предположила, что кто-то может сам уйти из проекта, как это было с Гариком Мартиросяном, который отказался быть членом жюри во втором сезоне из-за пандемии коронавируса.

В настоящий момент создатели проекта начинают работу над новыми костюмами – выбирают персонажей, создают эскизы, закупают материалы. Перед запуском третьего сезона в эфир НТВ выйдет новогодняя "Маска", для которой также нужно подготовить костюмы.

Юлия Сумачева призналась, что хочет видеть в третьем сезоне костюм Джокера. С одной стороны у него улыбка, с другой – грусть. Джокера предлагали Марине Кравец, однако в итоге она выбрала Солнце.

Ряд артистов уже отказались от участия в проекте. Так, зрители навряд ли увидят на сцене в качестве постоянных персонажей Сергея Пенкина, Алексея Чумакова и Сашу Шоуа. Продюсер пояснила, что Пенкин чисто физически не смог бы выступать в таком "душном" костюме. Саша Шоуа и Алексей Чумаков ярко выступили в новогоднем выпуске.

Ранее Иван Ургант сравнил жюри шоу "Маска" с судьями "Золотого глобуса".

Фото: Instagram / yulia_sumacheva