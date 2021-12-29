Третий сезон шоу "Маска" стартует на НТВ в феврале

Кресла жюри займут Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Филипп Киркоров.

В канун Дня всех влюбленных в эфире телеканала НТВ стартует новый сезон самого секретного шоу на российском телевидении "Маска". Первый выпуск выйдет в эфир 13 февраля. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

Оценивать выступления участников будут Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Филипп Киркоров. Будет также пятый член жюри, однако его имя пока не раскрывается.

В третьем сезоне участие в проекте примут 14 звезд. Свои номера и умение петь покажут не только опытные певцы, но и блогеры, спортсмены, ведущие и актеры. Место ведущего вновь займет Вячеслав Макаров.

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Фото: Instagram / maskantv