Участникам шоу "Маска" за раскрытие секретов грозит штраф до миллиона рублей

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о "кухне" популярного сейчас шоу "Маска". В шоу различные известные личности исполняют песни в костюмах, а жюри угадывают, кто же скрывается под маской.
Продюсер рассказал, что за раскрытие секретов и спойлеры всем участникам шоу грозят крупные штрафы до миллиона рублей. Тимур Вайнштейн отметил, что ему также приходится соблюдать эти условия.
Однако, дома у продюсера из-за этого возникают проблемы: его жена, мама, дети, считают, что он предает их.
Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на шоу "Маска".
Фото: Instagram/ maskantv
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