Участникам шоу "Маска" за раскрытие секретов грозит штраф до миллиона рублей

Продюсер канала также не имеет права рассказывать даже родным.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о "кухне" популярного сейчас шоу "Маска". В шоу различные известные личности исполняют песни в костюмах, а жюри угадывают, кто же скрывается под маской.

Продюсер рассказал, что за раскрытие секретов и спойлеры всем участникам шоу грозят крупные штрафы до миллиона рублей. Тимур Вайнштейн отметил, что ему также приходится соблюдать эти условия.

Однако, дома у продюсера из-за этого возникают проблемы: его жена, мама, дети, считают, что он предает их.

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на шоу "Маска".

Фото: Instagram/ maskantv