Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на шоу "Маска"

Она узнала, кто находится под маской Панды.

Один из главных вопросов вокруг шоу "Маска", наконец, разрешился: Пандой оказался певец Влад Топалов. За его выбывание проголосовали все члены жюри, включая его жену Регину Тодоренко.

Телеведущая еще после первого выступления Панды заподозрила в нем своего супруга. Позже в своём Instagram Регина Тодоренко написала, что голос Влада Топалова невозможно спутать с чьим-то еще.

Когда Влад предстал перед жюри без маски, теледива расчувствовалась. Сквозь слезы она призналась супругу в любви. Как ему так долго удавалось оставаться инкогнито, не понятно. Регина рассказала, что он несколько раз уезжал под предлогами репетиций или общения с мамой.

В проекте осталось Попугай, Волк, Олень и Лев. Личности этих персонажей станут известны в финале.

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу "Маска".

Фото: Instagram/ maskantv; reginatodorenko