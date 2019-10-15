Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

Никто из жюри не смог угадать, что образ на себя примерил украинский шоумен Антон Лирник.

В новом выпуске шоу "Маска" на НТВ состоялось седьмое разоблачение. Зрителям и жюри программы стало известно, кто выходил на сцену в образе Яйца.

Разоблачение оказалось неожиданным – никто из членов жюри не смог угадать, кто скрывался под маской Яйца. Тимур Родригез предположил, что это радиоведущий Антон Камолов. Регина Тодоренко заявила, что в костюме Яйца выступал Валдис Пельш. Филипп Киркоров предположил, что это телеведущий Андрей Бедняков, Валерия выразила уверенность, что под маской скрывается музыкант и шоумен Александр Пушной. Гарик Мартиросян озвучил сразу три имени: Ростислав Хаит из "Квартета И", актер Андрей Бурковский или юморист Азамат Мусагалиев. Сергей Лазарев, который в седьмом выпуске шоу выступил как шестой член жюри, решил, что перед ним Максим Галкин.

Когда Яйцо сняло маску, стало понятно, что этот образ на себя примерил участник Comedy Club, украинский шоумен Антон Лирник. Особенно удивился Гарик Мартиросян, который много лет стоял на одной сцене с Лирником. "Как же я мог тебя не угадать, Антон!" – воскликнул юморист. Тимур Родригез и вовсе не смог сдержать эмоций. "Я сейчас умру! Я сейчас съем свою шляпу!" – заявил артист.

По окончанию седьмого выпуска участие в шоу "Маска" продолжили пять участников: Лев, Олень, Волк, Панда и Попугай.

Первый выпуск нового музыкального шоу вышел на НТВ 1 марта. В самом интригующем вокальном поединке сошлись 12 звезд шоу-бизнеса. Их имена держатся в строжайшем секрете.

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Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ