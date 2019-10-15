Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу "Маска"

Ни одна из приглашенных звезд не смогла угадать, кто скрывается под костюмом Тучи.

Жюри музыкального шоу "Маска" на НТВ оказались шокированы после того, как узнали, кто скрывался под костюмом Тучи. Ни одна из приглашенных звезд не узнала под маской двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову.

52-летняя российская легкоатлетка исполнила песню из репертуара Нэта Кинга Коула "Quizas, quizas, quizas". Перед ее выступлением жюри назвали имена многих знаменитостей, которые могли бы выступать в костюме Тучи, однако никто не предполагал, что это Мастеркова. Среди претендентов были Татьяна Навка, Наргиз, Эвелина Бледанс, Ольга Орлова, Вера Брежнева и Анна Семенович.

После снятия маски все пятеро членов жюри – Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян – оказались обескуражены. Кроме того, Киркоров еще и проиграл пари. Король российской эстрады пообещал коллегам, что если в костюме Тучи не окажется Наргиз, то он купит каждому из них любую понравившуюся вещь в ЦУМе.

"Это просто шок!", "Этого не может быть!", "Браво", "Ой мама!", "Света, как же вы поете!" - по очереди воскликнули звездные судьи. В свою очередь Мастеркова выразила благодарность преподавателям, которые учили ее петь не по нотам, а по эмоциям.

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на НТВ 1 марта. В самом интригующем вокальном поединке сошлись 12 звезд шоу-бизнеса. В их числе певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. Участники выступают в необычных костюмах. Все происходящее держится в строжайшем секрете.

Ранее Алексей Глызин рассказал об участии в шоу "Маска" на НТВ.

Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ