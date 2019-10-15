Алексей Глызин рассказал об участии в шоу "Маска" на НТВ

Певец выступал в проекте в костюме Слона.

В воскресенье, 29 марта, на телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу "Маска". В этот раз из участия в проекте выбыл певец Алексей Глызин, который выступал в костюме Слона. По окончанию программы артист рассказал Wday.ru о своих впечатлениях.

По словам Глызина, ему предлагали различные варианты костюмов, однако наряжаться в какую-то яркую одежду он не хотел. Вначале он хотел забрать себе образ Волка, но он уже был занят. Когда посмотрели других персонажей, Глызин остановился на Слоне.

"Он оказался самым скромным и вполне устроил меня. Серенький такой, хороший", - отметил певец.

Глызин признался, что выступать в маске очень сложно: трудно дышать и жарко. Кроме головы Слона на лицо надевали еще шерстяную маску. В костюме артист практически ничего не видел и делал все на ощущениях.

Артист заявил, что "Маска" – абсолютно закрытый проект. О том, что он принимал участие в нем, не знали даже близкие Глызина. Все участники подписали обязательство о неразглашении информации об этом шоу.

В завершении беседы певец добавил, что абсолютно не расстроился, что выбыл из проекта. По его словам, у него впереди напряженный график гастролей.

"Уходить надо на пике, у меня именно это получилось. Проект интересный, я рад, что участвовал в нем", - заключил артист.

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта. В звездную пятерку жюри попали Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. Ведущий проекта - артист КВН Вячеслав Макаров.

В самом интругующем вокальном поединке сошлись 12 звезд шоу-бизнеса. В их числе певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. Участники выступают в необычных костюмах, их имена держатся в строжайшем секрете.

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Фото: кадр из шоу "Маска" на НТВ