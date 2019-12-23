Новую серию "Простоквашино" посмотрели около 1,5 млн раз

Эпизод посвящен знакомству главных героев с жителями другой деревни.

"Союзмультфильм" опубликовал на YouTube-канале новую серию "Возвращения в Простоквашино". За несколько дней ее посмотрели около 1,5 млн раз.

Новый эпизод мультсериала под названием "Подмена" посвящен знакомству главных героев с жителями соседней деревни Простокашино. Дядя Федор его сестра Вера Павловна, Кот Матроскин, Шарик и Тама-Тама получают пригласительные билеты в аквапарк, однако их няня запрещает куда-либо идти, пока они не приберутся. Главным героям приходится пойти на хитрость, чтобы попасть в заветное место.

Режиссером 28-го по счету эпизода стала Софья Кравцова – лауреат суздальского анимационного фестиваля. В первом сезоне запланировано 30 серий.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" запустил онлайн-марафон авторских короткометражек.

Видео: YouTube / Союзмультфильм