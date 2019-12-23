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"Союзмультфильм" запустил онлайн-марафон авторских короткометражек

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Зрителям покажут более 60 работ-победителей различных фестивалей.

Киностудия "Союзмультфильм" запустила онлайн-марафон "Союзмульткарантин", который представит зрителям короткометражные фильмы-победители российских и международных кинофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Показы будут проходить ежедневно в течение марта и апреля. Авторские короткометражки можно будет посмотреть на онлайн ресурсе Vimeo. В рамках марафона впервые покажут мультфильм "Три сестры" Светланы Андриановой, фильм "Белоснежье" Ирины Эльшанской, картину "Урок плавания" Татьяны Окружновой и другие. Всего планируется показать более 60 работ, их будут размещать на платформе ежедневно в 10 утра.

Ранее мы писали, что мультфильм "Тролли. Мировой тур" стал лидером российского проката.

Видео: ВКонтакте /  Союзмультфильм / "Кокоша" Татьяны Мошковой

Теги: марафон, мультфильмы, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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