"Союзмультфильм" запустил онлайн-марафон авторских короткометражек

Зрителям покажут более 60 работ-победителей различных фестивалей.

Киностудия "Союзмультфильм" запустила онлайн-марафон "Союзмульткарантин", который представит зрителям короткометражные фильмы-победители российских и международных кинофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба студии.

Показы будут проходить ежедневно в течение марта и апреля. Авторские короткометражки можно будет посмотреть на онлайн ресурсе Vimeo. В рамках марафона впервые покажут мультфильм "Три сестры" Светланы Андриановой, фильм "Белоснежье" Ирины Эльшанской, картину "Урок плавания" Татьяны Окружновой и другие. Всего планируется показать более 60 работ, их будут размещать на платформе ежедневно в 10 утра.

Ранее мы писали, что мультфильм "Тролли. Мировой тур" стал лидером российского проката.

Видео: ВКонтакте / Союзмультфильм / "Кокоша" Татьяны Мошковой