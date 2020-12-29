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Эксперт прокомментировал продление договора о ДСНВ между Россией и США
Сегодня, 17:39
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал продление договора о ДСНВ между Россией и США

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Никаких изменений в договор не будут вносить.

Россия и США договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это не означает, что в дальнейшем страны ждет плодотворное сотрудничество.

Дело в том, что позиция демократов по Украине, "Северому потоку-2" и другим вопросам сильно отличается от российской. В связи с этим двусторонние отношения будут развиваться в менее приятном для России ключе.

Договор о ДСНВ будет продлен на 5 лет, как ранее и предлагала Москва. 

Накануне Владимир Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: дснв, россия и сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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