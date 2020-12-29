Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Договор предложили продлить сроком на пять лет.

Президент России Владимир Путин назвал продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) шагом в правильном направлении. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

Путин напомнил о разговоре с президентом США Джо Байденом, в рамках которого они обсуждали возможность продления ДСНВ. Согласно документу, который был внесен российским лидером в Госдуму, договор предлагается продлить до 5 февраля 2026 года. Также президент во время своего выступления отметил, что региональные конфликты множатся, а система глобальной безопасности деградирует.

Ранее Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.

Видео: YT / World Economic Forum