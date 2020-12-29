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Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

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Договор предложили продлить сроком на пять лет.

Президент России Владимир Путин назвал продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) шагом в правильном направлении. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

Путин напомнил о разговоре с президентом США Джо Байденом, в рамках которого они обсуждали возможность продления ДСНВ. Согласно документу, который был внесен российским лидером в Госдуму, договор предлагается продлить до 5 февраля 2026 года. Также президент во время своего выступления отметил, что региональные конфликты множатся, а система глобальной безопасности деградирует.

Ранее Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.

Видео: YT / World Economic Forum

Теги: владимир путин, договор дснв, президент россии, форум в давосе
Категории: Лента новостей, Новости России,

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