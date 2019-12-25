Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России

Парламентарии из Риги приняли закон в порядке особой срочности.

Латвия ввела на своей территории запрет на российский и белорусский импорт книг, газет, видеоигр, игрушек и некоторых других категорий товаров. Сейм в прибалтийской республике (местный парламент) накануне принял об этом решение в порядке особой срочности. Соответствующими данными с журналистами поделились представители национального гостелерадио lsm. По данным от СМИ, данный законопроект поддержали 66 депутатов, а "против" такого нововведения высказались лишь восемь законодателей.

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Иностранная чиновница из внешнеполитического ведомства в Риге заметила перед местными законодателями, что предусмотренное государственное регулирование позволит кабинету министров гибко оценивать эффективность запрета и при необходимости корректировать его с учетом складывающейся на земле ситуации. Она пояснила, что запрет распространится как на прямой импорт продукции, так и на импорт товаров российского и белорусского происхождения, который следует в Прибалтику из третьих стран. Дипломат рассказала политическим деятелям о том, что транзит через территорию Латвии в другие государства - члены ЕС ограничиваться властями не будет.

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